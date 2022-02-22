明道才對童星飆粗口 對戲黃奕突飆髒話影片又流出

41歲男星明道日前被曝受不了童星果果不斷調皮、狂NG，他直接飆粗口、最後動怒走人，影片引發網正反兩面評價，果果媽媽昨還親上火線，強調明道替她教育女兒，一切都沒有問題，眼看著事件即將落幕，未料，明道再被流出，和女星黃奕對戲時，疑似因被喊卡，讓明道氣到狂飆髒話。

影片中，明道和黃奕正在對戲，從兩人的狀態中，看得出來雙方都很投入，明道熟悉地唸出台詞、做動作，黃奕也以台詞回應，但似乎是因為黃奕的情緒還沒到位，導致拍戲中途喊卡，明道卻突然暴氣飆粗口：「X的，我這剛入戲，你他X在這裡」。

雖然明道飆粗口的對象不明確，但明道接連被流出飆髒話影片，讓他因此成為話題人物，有網友就緩頰：「明道沒罵任何人，就是一個感嘆罷了」、「說真的，看不出來在罵誰吧」、「可以明顯聽得出來這是口頭禪，應該不是惡意罵人的那種，不過還是注意點好」。

其實，明道才剛經歷對童星飆粗口風波，他受不了童星果果調皮、狂NG，他直接飆粗口「X的，不要浪費我時間」，最後動怒走人，面對明道因此遭部分網友撻伐，對此，果果媽媽則緩頰說，明道是主演、戲多很勞累，對果果反感再正常不過，而明道正是替他教導女兒要尊重和配合，最後果果媽也向明道喊話：「明道，對不起，緣起拍戲，希望你能原諒我的過失」。