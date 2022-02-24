林男遭逮。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一對夫妻檔涉嫌於大樓內分裝及販賣毒咖啡包，警方接獲情資後經數月跟監蒐證，入內搜索果真在房內起獲千顆橘色藥丸，他們將一顆顆橘色藥丸磨成粉，再加入哈密瓜口味的果汁粉，分裝成一包包毒咖啡包，手法罕見，直到送驗才發現竟是二級毒品安非他命。

高雄市刑大偵六隊接獲情資，23歲的鍾姓主嫌與20歲的許姓妻子從去年8月期間，涉嫌於楠梓區某棟大樓內分裝及販賣毒咖啡包，經數月跟監蒐證，今年1月經報請檢察官指揮偵辦，持搜索票入內搜索，果真在房內起獲千顆橘色藥丸、果汁粉一批、分裝袋、磅秤等贓證物，並將許女帶回偵辦。

原先警方以為這些橘色小藥丸是一粒眠，沒想到送去化驗後經發現是二級毒品甲基安非他命，追查發現，分裝方式是將安非他命橘色藥丸磨成粉末，接著混合哈密瓜口味的果汁粉，然後使用封口機封緘成毒咖啡包，查扣下的果汁粉約可分裝2000包毒品咖啡包，並循線再追查出鍾姓主嫌，以及涉嫌幫忙分裝的鍾嫌及林嫌。

由於一般安非他命是透明結晶體，燃燒後吸食，但該嫌卻將以製作成橘色藥丸的安非他命磨成粉，並加入過果汁粉後分裝成袋，警方也說此手法相當罕見，推估已經有800包流入市面，4嫌訊後依毒品危害防制條例送辦，3人都推是鍾姓主嫌販售只有幫忙分裝，但他矢口否認犯行，複訊後主嫌鍾男無保飭回，許姓妻子則是3萬元交保。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！