台中市刑大表示，罹癌末期的60歲洪姓男子，與61歲朱姓男通緝犯，2人因販毒遭警方蒐證逮捕。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方查扣安非他命190克、海洛因379克、現金36萬元等贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

罹癌末期的60歲洪姓男子，與61歲朱姓男通緝犯2人因販毒遭台中警方查緝，警方調查，2人販毒期間，住在雲林縣某知名廟宇旁，但販毒行為終得不到庇蔭，台中市刑大偵六隊經蒐證，日前收網抓人，查扣海洛因及安非他命等毒品，警訊後將2人依毒品罪嫌偵辦，朱嫌移送雲林地檢署發監執行。

台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊指出，朱嫌平日住於雲林縣知名宗教廟宇旁，經多月追查發現，朱嫌夥同洪姓男子，涉嫌販賣第一、二級等毒品，謀取暴利，有時甚至在離廟不遠處交易，法網恢恢，經刑事幹員多日埋伏及蒐證，在住處及車內查扣安非他命190克、海洛因379克、現金36萬元等贓證物。

台中警方報請雲林地方檢察署檢察官指揮，於日前至雲林西螺及斗六等地，查獲朱嫌及洪嫌等人涉嫌販賣一、二級毒品，現場並起獲海洛因及毒品安非他命數十包、毒品吸食器、電子磅秤等分裝工具及數十萬元現金，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署並起訴偵辦在案。

警方一再呼籲，勿因追求好奇、刺激而染上毒癮，甚至做出違反法律的行為，尤其青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，導致「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」的遺憾。

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