43歲潘姓重大毒品通緝犯擁槍自重，涉嫌在南部各處販毒牟利，南警跨區攻堅逮人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方起獲槍彈、毒品及現金等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

43歲潘姓重大毒品通緝犯擁槍自重，涉嫌在南部各處販毒牟利，台南市警察局刑警大隊獲報後，經近半年跟監埋伏，鎖定潘男藏匿處後，聯合南市保安警察大隊，荷槍實彈埋伏高雄市一處出租套房攻堅逮人，起獲槍彈、毒品及現金等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送。

南市刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」追溯毒品來源，鎖定遭法院判刑14年餘通緝中的潘姓藥頭，因毒品案遭3處司法機關通緝中，警方報請台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮偵辦。

檢警調查，潘男為躲避警方追緝，除多晝伏夜出，且不定時更換藏匿據點及交通工具，並擁槍自重防止毒品交易遭黑吃黑。

近半年跟監埋伏，專案小組鎖定潘男藏匿高雄市大寮區出租套房，13日上午荷槍實彈前往攻堅，一舉擒獲熟睡中的潘男，並當場起獲第一級毒品海洛因327.93公克、第二級毒品安非他命606.77公克、非制式手槍1把、子彈10顆、販毒所得32萬元、海洛因研磨器1組、海洛因壓模器4組、GPS探測器1台等證物。

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