藍營執政縣市近來紛傳遭綠營「追殺」，對此，有媒體直言，年底縣市長選戰已提前開打，民進黨現已把目標放在台中市、雲林縣、宜蘭縣這3縣市上，開始大打負面選戰。

台中中二選區立委補選後，港媒《中評社》今（17日）報導，民進黨除持續追殺盧秀燕外，現更將目標轉向雲林縣長張麗善家族；此外，檢廉日前約談宜蘭縣長林姿妙，雖然最後無保請回，但均被列為貪瀆、洗錢等案被告，此案在年底選舉前恐無法終結，將讓民進黨有很多宣傳的空間。

該媒體分析，民進黨現鎖定台中市、雲林縣、宜蘭縣這3縣市，應是認為綠營有贏的機會，所以開始大打負面選戰，只要能拿下至少2個縣市，就能穩定戰局，彌補可能輸掉桃園市、基隆市、新竹市的負面效應，且蔡政府握有行政資源，民進黨也未必會輸掉基桃竹這3縣市。

前立委孫大千14日也在中天新聞《洪淑芬辣晚報》表示，所有藍營從政縣市首長跟民意代表，都要認清楚一件事，覆巢之下無完卵。他舉自己2016年立委選舉為例，他自己差了700票落選，就是最好的例子。