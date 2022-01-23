蔡英文總統昨出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕式肯定前總統蔣經國保台立場，國民黨主席朱立倫今表示，民進黨完全心口不一，前一天還要求圖書館改名，還批判蔣經國總統，現場看蔡英文總統沒有肯定蔣經國總統，甚至說所有的評價交由人民，民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣，國民黨是真正的保衛台灣、真正的愛台灣。

朱立倫說，經國先生是真正的愛台灣，不管保衛台灣、不管建設台灣、不管台灣有今天的民主基礎，都是經國先生奠定的，民進黨從頭到尾就是用這樣心口不一的方式來面對對台灣最有貢獻、對中華民國最有貢獻的蔣經國總統。

朱立倫也說，當民進黨朋友今天在享受所有建設台灣的成果、經國先生保衛台灣的成果、經國先生讓台灣開放民主成果的時候，有沒有一點感恩之心？蔡英文總統既然到了現場，就應該大聲的說出感謝經國先生當時保衛台灣、經國先生當時建設台灣、經國先生奠定台灣民主的基礎，而不應該隨由民進黨的人又要改名又要汙辱，然後妳到現場只說由人民決定。

朱立倫也說，他要提醒蔡總統一件事情，保衛台灣，經國先生是用鮮血、生命保衛台灣，他也希望透過開放民主，讓台灣有民主的台灣，兩岸關係他是真正的開啟兩岸交流、對話的開始，而今天完全用對抗的方式，只會造成兩岸衝突。國民黨更保衛台灣、更愛台灣，希望兩岸是和平、交流、對話，