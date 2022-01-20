基隆大盜竊6娃娃機店被活逮 警查獲毒品3包

年關將近，基隆近日頻傳娃娃機台鎖頭遭破獲、零錢被搜刮，基隆市警察局第四分局立即組成專案小組，20日於百福、汐止交界處某店面將郭姓犯嫌逮捕歸案。郭男坦承近日至6間店面，竊取約10萬元，警方更於其身上查獲毒品、注射針筒，訊後依加重竊盜、違反毒品危害防制條等罪嫌移送偵辦。

基隆市警察局第四分局從11日至17日，接獲3名娃娃機店業者報案，機台遭竊嫌以工具破壞鎖頭後，竊取機台內零錢，損失數千元至萬元不等，立即組成專案小組追緝。經調閱監視器發現，竊嫌犯案時會刻意徒步繞路隱匿行蹤，並變裝遮蔽樣貌及持工具破壞機台鎖頭，因犯案手法相同，研判為同一人。

專案小組循線追查，鎖定一名年約35歲郭姓男子。郭男於20日深夜再度變裝出門，進入百福、汐止交界處娃娃機店，使用砂輪機破壞機台鎖頭，準備竊取機台零錢時，遭跟監埋伏員警當場活逮，更查獲海洛因2包、安非他命1包、注射針筒等違禁品。

據了解，郭男坦承犯行，自稱近期以同樣手法至6間娃娃機店，竊取約10萬元，警方訊後，依加重竊盜、違反毒品危害防制條等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第四分局長陳啟明呼籲，年節將近，民眾習慣準備現金過年，為防宵小之徒趁機行搶、行竊，除自身住家應特別注意安全，金融機構、超商及夾娃娃機業者等，有現金處所應加強防盜措施，夾娃娃機店除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，杜絕竊嫌覬覦。

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