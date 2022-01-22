警方衝進賭場後，以鐵撬撬開賭場大門，破門而入。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣賭場內的天九牌賭具及賭金等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

年關將屆，賭場四處流竄！高市林園分局警方清查轄內廢棄工廠、空屋以及荒涼的產業道路，發現一處隱身在墓仔埔的鐵皮屋暗藏天九牌賭場，賭場體恤賭客還以專車接送，今（22）日凌晨見時機成熟，持搜索票直搗賭場，場內養的惡犬狂吠，警方撬開大門，控制把風者，一舉逮獲窩在10坪大小賭場聚賭的42名賭客。

林園分局督察組組長張峯銘指出，農曆春節將屆，林園分局日前清查轄區廢棄工廠、空屋以及產業道路，發現轄內疑似有賭場流竄躲藏，於是展開調查，發現一處天九牌賭場隱身在靠近郊區墓園人煙罕至的鐵皮屋中，進去賭場前，經過約500公尺的泥土和雜草的產業道路，賭客出入均由交通車接送，賭場內還養了2隻惡犬，只要陌生人靠近就會狂吠，取締難度高。

警方22日凌晨見時機成熟，持搜索票前往賭場，為快速抵達現場，警方騎車前往，一靠近賭場，惡犬即狂吠，警方備妥撬開鐵門的器具，採快速攻堅，衝進賭場，制伏把風者，賭客見警方衝入一陣驚叫。

警方在現場逮獲經營賭場的54歲莊姓負責人，載賭客的29歲譚姓司機、61歲的陳姓把風男，以及42名男女賭客，現場並查扣天九牌1副及賭資8萬元、抽頭金1萬2千元等證物，訊後依賭博罪嫌送辦。

警方呼籲，年節將近，但法律無假期，警方淨化治安的作為絕不會鬆懈，將持續強力掃蕩職業賭場，以維護治安。