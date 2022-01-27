移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉指出，新北市新莊多處設有流動賭場，由越南移工帶頭聚賭，地點隱密且賭客均由熟識同鄉牽線才得以入內，且入場需自備1萬元賭資，更以越南辣妹荷官為誘因，吸引許多移工在年前違法聚賭，昨天凌晨會宜蘭縣專勤隊、新莊分局警方同前往查處，查獲賭客、工作人員共53人，抽頭金近9萬元、賭資金額136萬元，偵訊後依賭博罪嫌將阮姓主嫌及多名工作人員送辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。
新北市新莊一處公寓地下室，入夜後搖身一變成了賭場，嘉義縣專勤隊調查，該賭場由越南移工帶頭群聚賭博，因年關將近、賭場隱密且有辣妹荷官，讓許多越南移工不畏疫情，下班後加入賭局。據了解，該賭場賭的是俗稱「妞妞」的撲克牌競技，主要比點數大小，講求速度快、下注大。
嘉義縣專勤隊呼籲，近期台灣爆發外籍移工群聚感染事件，除應持續遵守防疫規定外，更不能因為年節將近而從事賭博違法行為，不但易衍生治安事件外，更可能成為防疫破口。
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