移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊破獲位於新北市新莊的越南流動賭場。（嘉義縣專勤隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊破獲位於新北市新莊的越南流動賭場，賭場以辣妹荷官（左）為誘因吸引賭客。（嘉義縣專勤隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉指出，新北市新莊多處設有流動賭場，由越南移工帶頭聚賭，地點隱密且賭客均由熟識同鄉牽線才得以入內，且入場需自備1萬元賭資，更以越南辣妹荷官為誘因，吸引許多移工在年前違法聚賭，昨天凌晨會宜蘭縣專勤隊、新莊分局警方同前往查處，查獲賭客、工作人員共53人，抽頭金近9萬元、賭資金額136萬元，偵訊後依賭博罪嫌將阮姓主嫌及多名工作人員送辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。

新北市新莊一處公寓地下室，入夜後搖身一變成了賭場，嘉義縣專勤隊調查，該賭場由越南移工帶頭群聚賭博，因年關將近、賭場隱密且有辣妹荷官，讓許多越南移工不畏疫情，下班後加入賭局。據了解，該賭場賭的是俗稱「妞妞」的撲克牌競技，主要比點數大小，講求速度快、下注大。

嘉義縣專勤隊呼籲，近期台灣爆發外籍移工群聚感染事件，除應持續遵守防疫規定外，更不能因為年節將近而從事賭博違法行為，不但易衍生治安事件外，更可能成為防疫破口。