春節連假是聚賭的好時機，嘉義市警方在中正路鬧區破獲一處地下德州撲克賭場，查獲蔡姓負責人、荷官、籌碼兌換員及賭客等共13人，都戴口罩聚賭，驚嘆疫情再嚴峻也要賭，全案依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送偵辦、裁處。

嘉義市警一分局接獲線報，中正路、民生北路口附近1棟透天厝2樓有聚賭，警方暗中查訪發現此賭場採會員制過濾賭客，規避查緝，27日晚間在外埋伏，見賭客陸續進入後，持搜索票到場搜查。

警方攻堅突破層層暗門，尋找開關按鈕，蔡姓負責人察覺有異，立即關燈，企圖干擾誤導警方查緝，有如一場密室逃脫遊戲，最後警方查獲蔡男、荷官及籌碼兌換員等3人，以及賭客10人，查扣賭資6萬5000元、賭客籌碼及賭具撲克牌等物品。

警方發現這處賭場是向屋主承租，設置多層暗門，周遭設置監視器天網，並採用「會員介紹制」過濾賭客身分，蔡姓負責人、荷官及賭客多是7年級的年輕世代，主要是玩賭德州撲克，至今營業約1個多月。

警一分局分局長王文生表示，職業賭場易成為防疫破口，賭博易衍生治安事件，警方將持續針對轄區易聚賭場所清查、探訪，加強查緝。