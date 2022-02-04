桃園市大園區有名倪姓男子，3日晚間開車到大園市區採買年貨，買完後卻找不到自己的車，誤以為遭竊，急忙報警求助，警方獲報後調閱周邊監視器，循線在附近找到男子的愛車，讓他能夠順利返家。

大園警方表示，倪姓男子於3日晚間至大園派出所報案，稱其到市區購物，將車停在大觀路上，買完東西後卻發現車子不翼而飛，四處都找不到，擔心遭人竊取，被拿去做不法行為，請警方幫忙協尋。

警員黃鉦傑受理後，跟著男子到現場周邊查看，卻都沒有看到男子的車輛，詢問附近店家也表示沒有看到可疑人士或類似的車型。員警返回派出所後，利用車牌調閱行車軌跡，查出男子的車輛可能停放在距離報案地點500公尺的中山北路上，隨即前往搜尋，果然沒多久就找到男子的車輛。

男子接獲警方通知到場確認，才終於想起車輛停放位置，對於自己的疏忽也感到相當不好意思，同時也感謝警方短時間內幫忙找回愛車，大讚警方的高效率。