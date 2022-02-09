替別人養了孩子3年！苗栗1名男子2017年娶了越南籍新娘，對方到台灣隨即懷孕，男子之後對寶貝女兒呵護備至，3年後他漸漸發現女兒長相不像他，一驗DNA才得知根本不是他的種，並回想起產檢時醫師曾提及受孕時間是當年8月中旬，而那時妻子根本就還在越南等待入境，法院最後判妻子須賠償10萬。

判決書指出，該男子在2017年娶了1名年輕貌美的越南籍女子為妻，而妻子「一到台灣」就被驗出已懷孕，讓男子欣喜不已，9個多月後女兒出生，男子對孩子疼愛有加、呵護備至，不過一直到女兒3歲，他卻漸漸發現女兒的樣子實在很不像他，心生疑竇之下決定驗DNA，果然與他不相符。

男子事後提告，他向法官說除了認為女兒不像他之外，起初妻子在產檢時，醫師就有告知推估受孕時間應該在2017年8月15日前後，他原本不以為意，但如今想想該時間妻子「還在越南」等待入境，代表2人根本還未發生關係，光是這點就能證明孩子並非他的種。

法院審理，該妻子沒有出庭，也沒提出任何答辯，法官依據醫師提出的醫療數據，推估受孕時間確實不相符，認定妻子是在越南跟別的男人發生關係後意外懷孕，，因此判她須賠償男子10萬元。目前2人已經離婚，但該妻子仍未說明孩子到底是誰的種。