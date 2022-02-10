闖紅燈的白色賓士車和多元計程車相撞後，右側車門凹陷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區（10）日清晨發生一起車禍，1名莊姓車主因喝酒，請代駕林姓男子駕駛賓士車返家，途經新興區一處路口時，林男卻駕車闖紅燈，撞上灰色多元計程車，導致計程車上的乘客頭部擦傷，車頭全毀，賓士車則右側車門凹陷，警方到場對2車駕駛進行酒測，雙方均未酒駕，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

警方指出，該起車禍發生在今天清晨4時30分許，1名莊姓男子因喝酒，謹記酒後不開車規定，於是雇請41歲林姓男子駕駛白色賓士車返家，當時林男沿新田路由西向東直行，在中華四路口時，疑因闖紅燈，當場和45歲的謝姓男子所駕駛灰色多元化計程車發生相撞，造成計程車50歲洪姓乘客頭部擦傷、車頭毀損，賓士車則右側車門凹陷。

警消獲報趕抵，乘客洪男因頭部擦傷，座上救護車就醫；警方對林男和謝男施以酒測，2人均未酒駕，謝男指稱，當時行經路口時是綠燈，林男闖紅燈；賓士車主莊男氣得當場對林男咆哮「怎麼會讓我的車撞到？是怎麼開車的？」莊男氣呼呼對警方表示，因和友人聚餐，喝了酒，遵守酒後不開車規定，專門找來代駕幫忙開車，沒想到卻衰被撞。

警方調閱監視畫面，發現林男駕賓士車直行時，路口是紅燈，研判是林男闖紅燈釀禍，詳細車禍肇責將進一步釐清。