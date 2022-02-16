路口監視器拍到砂石車掉落水泥塊的畫面。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

水泥塊影響民眾行車安全。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》邊開邊掉水泥塊 砂石車駕駛被依公共危險罪函送

55歲周姓司機12日8時許，開著砂石車在滿泥土與砂石，行經台61線南下竹南至後龍地區，邊開邊掉落大小水泥塊，但周渾然不知，苗栗警方事後追查，並將周姓駕駛依公共危險罪函送。

苗栗縣警察局竹南分局12日獲報，台61線有大量土方掉落，影響民眾行車安全，員警調查發現，是周姓駕駛的砂石車車斗尾門故障，沒辦法完全關閉，導致周一路往南行駛，從台61線91.2公里處，開始沿途掉落共計20餘處的大小泥巴土堆及水泥塊。

警方到場後連忙進行交通疏導，並請苗栗工務段派人前來清除，直至2小時後清理完畢，交通恢復正常，所幸未釀成其他危害。

經竹南警察分局與通霄警察分局聯手追查出涉案的周姓砂石車駕駛，以涉嫌公共危險罪函送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，又因違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，員警依法開立舉發違反道路交通管理事件通知單。

竹南警察分局提醒民眾，未將貨物妥善綑綁，倘若不慎掉落路面，除影響通行外，更易釀成交通事故，傷及其他人車，將擔負相關行政、刑事或民事責任，籲請民眾在駕駛車輛前，應確實檢查車身狀況，依規載運貨物並確保牢靠穩妥。