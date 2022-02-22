台66線東向平鎮段交通事故車流回堵警急疏導。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市台66快速公路東向20公里處，22日清晨6時許發生一起1部大貨車與一部賓士自小客車交通事故，大貨車貨物散落一地，而賓士車身也被撞爛，造成車輛回堵至平鎮系統，嚴重影響上班車流，警方約花30分鐘排除障礙恢復車流。

平鎮警方，本起交通事故為54歲陳姓男子駕駛自大貨車，疑似未注意車前狀況，由後碰撞前方66歲王姓女子駕駛之自小客車，事故現場車輛碎片及裝載貨物散落一地，大貨車更是橫亙車道、阻礙車流。

事故共計造成自小客車駕駛王女1人輕微受傷，經通報消防局到場救護，所幸並無大礙，雙方駕駛人經警方施以酒測，也都沒有酒後駕車情事；至於本起交通事故發生原因，警方正積極調查釐清當中。

由於交通事故發生在交通尖峰時段，事故範圍佔用內、外車道及路肩車道，造成全線封閉，影響上班車流，轄區平鎮警方也立即加派警力於各匝道入口加強疏導，並於事故發生30分鐘後排除道路障礙，恢復通車。