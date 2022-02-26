在路上見到這一幕，你會怎麼做？一名眼尖的男網友發現，隔壁車道行駛的車輛有些不對勁，用手機鏡頭放大一看，才驚覺駕駛的車鑰匙竟卡在車門的鑰匙孔上，無奈直呼「要怎麼告知阿伯，他的鑰匙還插在洞上」，引起網友熱議。
一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張車輛行駛的照片，只見白色小客車的車門上，有一個黑色的東西掛在門把下方，透過手機鏡頭放大一看，才發現那個黑色的東西竟然是2個用鑰匙圈串在一起的車鑰匙，一個卡在鑰匙孔上，另一個則在狂風中搖曳。
拍下這一幕的男網友先是擔心「阿伯，你的鑰匙很驚嚇」，後又想起應該要通知車主才對，但兩輛車子都在行駛中，讓他不知該如何是好，無奈直呼「要怎麼告知阿伯，他的鑰匙還插在洞上」。
照片曝光後，不少網友紛紛回應，「阿北出事了」、「車門發動，最新產品」、「鑰匙只是裝飾」、「阿伯有開窗，只好開到他旁邊大喊了」。還有過來人分享親身經驗，「沒什麼，我也做過這種蠢事」、「我的機車鑰匙發動之後也可以拿起來，有時騎到一半想拿置物箱裡的東西，就會忘記拿把車鑰匙拔起來」。
此外，也有不少人好奇，車主是如何發動車子的，「會不會車主當時找不到車鑰匙，然後用備用鑰匙開車，結果車鑰匙一直都插在車門上」、「左車門在外廠單獨換過鎖，所以有獨立鑰匙吧」、「跟我公司的一台車一樣，開門跟發動不同一把鑰匙」。
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