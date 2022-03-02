中國駐美大使館通知：多名亞裔被惡意攻擊，提醒在美中國公民做好安全保護。（中國駐美大使館官網截圖）

中國駐美國大使館當地時間3月1日發佈通知，提醒在美中國公民做好安全保護。通知稱，當前，國際局勢日趨複雜，美社會治安狀況堪憂，辱華仇華言行喧囂，多名亞裔被惡意攻擊，在美中國公民安全受到嚴重影響。

通知稱，中國駐美國使館高度關注中國公民在美安全，已多次通過不同管道就安全問題向美國政府和社會各界反應。中國駐美國使館鄭重提醒在美中國公民，特別是留學生、中資機構員工、華僑等群體務必關注疫情形勢，做好個人防護，避免前往人群聚集場所；務必加強安全防範，若遭遇針對性歧視和暴力請保持冷靜，妥善應對，盡量避免發生口角和肢體衝突，注意收集證據，確保自身安全。如遭遇安全威脅，請立即撥打美國報警、求助電話：911（可要求中文服務）。

通知稱，如在校園、工作單位等場所遭遇此類情況，還應及時向校方、所在機構管理層反映，要求其出面敦促有關部門依法依規公正處理。必要時，可循法律途徑維護合法權益。如涉及領事協助，可聯繫外交部全球領事保護與服務應急熱線或相應使領館領事保護與協助電話。