基隆余姓男子停靠下坡路段僅打N檔，導致車輛滑行撞進對向檳榔攤。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆余姓男子昨天駕車前往七堵區明德一路尋找友人，暫將車輛停靠路邊，因打N檔、未拉手煞車，加上下坡路段，導致車輛滑行撞進對向檳榔攤，余男聽見劇烈撞擊聲才知闖禍，並自行與被害人協調賠償事宜，所幸無人受傷。

基隆市警察局第三分局七堵派出所昨天上午接獲報案，位在七堵區明德一路段有輛無人駕駛汽車衝撞車輛及檳榔攤。據了解，余姓駕駛自稱，事發前將車輛停靠路邊後，僅打N檔隨即下車，導致車輛滑行至對向路口，一路擦撞停等紅燈遊覽車，再撞進路旁檳榔攤。

員警李瑋哲、劉芊瑜接獲通報趕往現場時，發現黑色小客車車頭還壓著一輛機車，一旁還有輛遊覽車停在車道上，立即進行交通管制、排除事故車輛，協助交通隊測繪現場，並對余男及遊覽車駕駛進行酒測，酒測值皆為零，後續則由三方自行協調賠償事宜。

第三分局提醒，基隆近來雨勢不斷，天雨路滑、視線不佳，容易造成交通事故，民眾駕駛汽機車應熟悉車輛操作，並遵守交通安全規則，專注駕駛，才能有效降低危機發生機率。