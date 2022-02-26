苗栗縣大湖鄉黃姓老翁車禍致死案，警方過濾路口監視器查出肇事車輛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

發生在26日凌晨2點多，苗栗縣大湖鄉台3線132.5公里處，83歲黃姓老翁遭車輛撞擊輾壓死亡案，經轄區大湖警分局積極追查，下午查出吳姓及劉姓等2名涉案駕駛，吳某涉嫌先撞擊黃翁倒地，稍後駛至的劉某輾壓老翁身體，2人都涉嫌肇逃，詢後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌函送檢方偵辦。

26日凌晨2時38分許，大湖警分局大湖所接獲110報案指稱，大湖鄉台3線132.5K處南下車道有人躺在路上，員警趕往處理，赫然發現有一名老人躺臥路中，頭蓋骨破裂腦漿四溢，已明顯死亡，警方隨拉起警戒線，並通知鑑識小組到場採證。

警方經比對查明死者係住在當地的83歲黃姓老翁，經通知家屬前來指認，得知可能是因患失智症，晚上睡不著，才乘著家人不注意步行外出，不慎在車禍現場遭不明車輛撞擊輾過致死。

大湖警分局長林炎巨獲悉，指示大湖所所長郭宗儒、警員鄭皓天：「發揮同理心，站在家屬立場，積極過濾相關監視器。」經過濾多部案發前行經車禍現場車輛後，鎖定吳姓及劉姓駕駛涉嫌重大。

吳、劉兩人起初否認肇事，謊稱有閃過黃姓老翁，但經鑑識人員比對車上及現場跡證，發現兩人車輛後底盤及左前輪胎有部分生物跡證，經偵查隊長劉佳昇曉以大義，吳某才坦承先撞擊黃翁倒地，劉某則坦承有輾壓過老翁。警方詢後將2人依過失致死、肇事逃逸函請苗栗地檢署偵辦，進一步釐清2人肇責分擔。