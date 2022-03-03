全台大停電，台東市豐榮里長劉春美到豐里橋關心交通情形。（蔡旻妤攝）

全台3日大停電，台電台東區處表示，目前關山、知本、市區、池上部分地區停電戶數約2萬戶。目前仍在處理中，台東縣消防局表示10點許接獲知本地區有2人受困電梯，目前已脫困，未送醫。

台東縣消防局3日上午表示，目前受理知本地區電梯受困1件，受困的2名人員已經脫困，意識呼吸正常未送醫。

據了解，台東縣包括縱谷、南迴、長濱及市區等多處停電，其中台東市區部分路段停電後立刻復電，但大多數仍未復電。而馬路上交通號誌也全停擺，台東市豐榮里長劉春美除了豐里橋關心交通情形外，指出豐榮里交通號誌以及有多處店家停電。