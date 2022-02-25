苗栗縣長徐耀昌25日赴大湖鄉勘查草莓災損，看著霉變發黑的草莓，心疼莓農心血泡湯。（謝明俊攝）

大湖鄉農會總幹事徐欽志隨手翻開草莓葉，就可見到受損草莓。（謝明俊攝）

大湖鄉長胡娘妹向縣長徐耀昌展示受損草莓。（謝明俊攝）

大湖鄉草莓園旁隨處可見棄置的受損草莓。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌25日赴大湖鄉勘查草莓災損，看著霉變發黑的草莓，心疼莓農心血泡湯。（謝明俊攝）

國內最重要的草莓產地苗栗縣大湖鄉，因逢連日降雨造成大量草莓水傷發霉損壞，苗栗縣長徐耀昌25日趕赴大湖實地勘查草莓災損情況，據大湖鄉農會估算，全鄉約有160公頃草莓園受損，每公頃損害若以20萬元計算，這一波降雨就造成3200萬元的損失，目前初步勘災後，全鄉草莓災損面積達3成以上，縣府將全力協助向農委會申請農業災損補助。

苗栗縣自除夕就陸續降雨，至元霄節前後，連續近1周的降雨，並出現間歇性大雨，使得大湖鄉草莓園全部泡在水裡，宣洩不去，連高架式草莓園，都因雨水持續淋澆在草莓果實上，果實不斷吸收水分，造成水傷以外，並因而感染發霉腐敗，為了防止霉變擴散感染，莓農們還要冒雨摘除受損草莓。

大湖鄉長胡娘妹及大湖農會日前接獲莓農反應後，立即通報縣府農業處、苗栗農改場及農糧署等單位，安排實地勘災行程，初步勘查後，草莓損害面積約有160公頃，已超過3成以上，已符合農委會農業天然災損補助規定，另外獅潭鄉草莓損失約逾1千萬元，卓蘭鎮及泰安鄉合計約440萬元，已報請農委會核定中。

苗栗縣徐耀昌25日專程赴大湖實勘草莓受損情況，苗栗農改場場長呂秀英及農糧署苗栗辦事處主任許宏德偕同到場會勘，大湖鄉長胡娘妹親自翻開草莓葉，露出受損的草莓給徐耀昌查看，徐耀昌當場為莓農辛苦泡湯而心痛。大湖農會總幹事徐欽志帶領徐耀昌查看草莓受損情況，草莓園旁丟滿了受損草莓，讓徐耀昌看了為此不捨。

據徐欽志表示，這波是屬第2期草莓，都是果實最大、最甜的一期，卻遭遇雨災損害，讓農民真是欲哭無淚。