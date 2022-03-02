俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動仍在持續，西方國家陸續加入力挺烏克蘭行列。加拿大駐中國大使館不僅升起烏克蘭國旗，更以烏克蘭國旗的藍黃兩色製作標語：「我們支持烏克蘭、「我們和烏克蘭再一起」，貼在大使館外牆上，顯示力挺烏克蘭的決心。此舉在推特上得到網友力挺，微博則出現大量負評和謾罵。

俄烏開戰後，中國對烏克蘭的立場一直曖昧不清。大陸外交部發言人汪文斌昨（1）日強調，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實情況，「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，我們在烏克蘭問題上沒有私利。中方一向根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定我們的立場。」

北京時間昨晚9點，中國國務委員兼外長王毅應約和烏克蘭外長庫列巴通電話。烏克蘭期待中方為實現停火開展斡旋，王毅沒有明確承諾，而是呼籲烏俄雙方通過談判找到解決問題的辦法。

王毅表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。中方在烏克蘭問題上的基本立場是公開、透明和一貫的。「我們始終主張尊重各國的主權和領土完整。針對當前危機，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。」

王毅強調，中方始終認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。