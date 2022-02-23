苗栗縣大湖鄉草莓因連日降雨水傷，8成都發霉腐爛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉草莓因連日降雨水傷，8成都發霉腐爛，莓農還得冒雨搶收受損草莓。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉草莓因連日降雨水傷，8成都發霉腐爛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣已經連續六天降雨，由於目前正值大湖草莓第2期盛產季節，連續降雨不但造成遊客少了一大半，連草莓也不堪風吹雨打，導致已經成熟的草莓果實發黴、發黑，部分葉子也出現枯萎的情況，初步估計第2期草莓損失大約4至6成，預計228連假將面臨無莓窘境，農民可說是苦不堪言。

目前正值草莓第2期結果及第3期開花時間，連日的大雨已造成本期成果近8成受損，受損原因是因草莓吸收過多水分，造成水傷，加上找不到工人及時摘除受損莓果，造成莓果感染發霉腐爛，如果雨停了，太陽一出來，溫度如果迅速上升，也會造成尚未成熟的莓果損壞，形成再一次損害。

這次的降雨，將影響228連續假期的草莓供貨，原本計畫第2期結果成熟大出時間，選在228連假前後，如今可能面臨沒有草莓的窘境，還要找工人協助採下受損草莓，才能防止霉菌擴散感染，但是工人又缺乏，讓莓農看了欲哭無淚。

至於水傷的草莓，如果太過嚴重，全都要丟棄，些許受損的，也只能做為食品加工使用，價格只有完好草莓的1成不到，每斤不過30多塊，但由於草莓已經成熟，莓農必須摘除才不會影響後續開花結果，

大湖鄉長胡娘妹23日親赴草莓園查看受損情況，她形容，下雨來了，莓農的臉也綠了，將要成熟的草莓都快腐爛，搶收下來的草莓，能用的不到1小半，她要請縣府農業處及農委會要正視這個問題，連續幾天的降雨，對莓農都是大挑戰，莓農種植技術再好都沒法擋，她請求上級派員實地現勘，了解草莓災損情況，給予莓農適當的補助。