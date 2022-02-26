配合時序轉變，台北文華東方酒店1樓大廳的「青隅」下午茶餐廳，自3月2日起至4月17日推出「春漾花語」下午茶饗宴，行政西點主廚趙崇曦以草莓、鳳梨、金桔、洛神等當令水果為元素，精心打造一系列色彩粉嫩繽紛、造型有如花朵盛開的各式精緻美點，滋味甜美、挑動味蕾，名媛貴婦來到「青隅」，宛如置身甜蜜花園、可愜意享受春天午茶食光，每位1380元起。

青隅春季限定「春漾花語」下午茶由行政西點主廚趙崇曦發揮創意巧思打造，他以春天花園繁花盛開的意象發想，運用草莓、落神花、杏桃等食材，揉合果香濃郁的鳳梨、金桔、香蕉等水果，打造一系列吸睛好拍又齒頰留香的夢幻美點，包含香甜誘人的草莓洛神花蛋糕、清新爽口的鳳梨杏桃茉莉花茶慕斯、滋味酸甜的金桔檸檬泡芙等，小巧精美的外型，各個滋味豐富迷人，讓視覺與味覺都感受到煥然一新的甜蜜體驗。 「春漾花語」下午茶的「草莓洛神花蛋糕」，主體為洛神花與無花果瑪德蓮，其上鋪滿果香迷人的新鮮大湖草莓，滋味誘人可口。「鳳梨杏桃茉莉花茶慕斯」以清爽淡雅的茉莉花茶海綿蛋糕為基底，搭配綿密的茉莉花茶杏桃慕斯與香甜濃郁的鳳梨果醬，茶香與果香在口中完美交織。「金桔檸檬泡芙」口感鬆軟綿密、內餡填入金桔與粉紅葡萄柚奶霜，上頭點綴細滑清香的檸檬葉慕斯，酸香爽口的風味令人難以忘懷。

「黑巧克力芒果塔」酥脆的黑巧克力塔皮填入滋味醇厚苦甜的黑巧克力奶霜與芒果凝乳，唇齒間交融出令人驚喜的繽紛滋味。「草莓香蕉奶霜杏仁蛋糕」造型粉嫩討喜的草莓香蕉奶霜杏仁蛋糕，是以絲滑順口的馬斯卡彭奶霜為主體，搭配手工熬煮的自製草莓與香蕉果醬以及杏仁蛋糕，水果香氣與濃郁飽滿的奶霜相互交融，口感層次豐富。

「春漾花語」下午茶亦提供傳統英式司康餅，搭配自製的薄荷奇異果鳳梨果醬、紅心芭樂草莓果醬與德文郡凝脂奶油（clotted cream），經典美味令人口齒留香，三層英式下午茶的底層五款鹹點則為玫瑰龍蝦三明治、蟹肉小黃瓜沙拉、玫瑰鴨肝慕斯、拜雍火腿玉米糕、費達起士甜菜凍，各個令人愛不釋口，在青隅享受春意盎然的英式午茶，最適合與摯愛好友一同歡度美好午後時光。

青隅下午茶用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時，下午茶價格皆需外加10％服務費。