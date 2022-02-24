連日豪雨各地接連傳出零星災情，而南投國姓草莓正值2、3期盛產，也因為連日豪雨導致水傷，不僅葉片枯黃，果實也裂果發霉腐爛，有果農損失超過9成。（吳建輝攝）

張有錦說，就算高架化也會受雨害，因此從病害、溫溼度控制、肥料來加強草莓根莖的強壯度。（吳建輝攝）

國姓鄉公所農經課長郭俊龍，表示因為氣候變遷問題，對草莓栽種的方式也要與時俱進，才能永續經營，因此農民也可嘗試做一些改變。（吳建輝攝）

連日豪雨各地接連傳出零星災情，而南投國姓草莓正值2、3期盛產，也因為連日豪雨導致水傷，不僅葉片枯黃，果實也裂果發霉腐爛，有果農損失超過9成，但南投果農張有錦所經營的機械草莓園幸運躲過，他說除了高架化能嚴防水災外，利用有機豆渣、益生菌等天然肥料，也是幸運躲過豪雨襲擊的關鍵。

南投國姓鄉草莓種植面積約7、8公頃，集中在福龜村台14線中潭公路兩旁，當地農民原以為能夠在228連假吸引民眾觀光採果，沒想到辛苦種植的草莓現在都被大雨泡爛；有農民就表示，多數草莓都泡水裂果，表皮嚴重受損發霉腐爛，損失慘重，還得僱工收拾殘局，欲哭無淚。

而從事機械業，返回國姓老家種植草莓的張有錦，利用自己的機械背景測試各種草莓種植技術，他說，他嘗試過傳統種植、高架種植，品種包括香水、美姬、豐香等不同種植方式，因此去年就將傳統種植地板的草莓移植到高架上，因此幸運躲過一劫。

張有錦說，就算高架化也會受雨害，因此從病害、溫溼度控制、肥料來加強草莓根莖的強壯度，特別是他利用有機豆渣、益生菌、加上雞大便混合土壤發酵的肥料，因此他所種植的草莓才能順利躲過雨災，他說返鄉種植草莓算是實驗性質，希望能幫助更多農民，找到最適合國姓種植草莓的方式，推廣高架科技草莓園。

國姓鄉公所農經課長郭俊龍，表示因為氣候變遷問題，對草莓栽種的方式也要與時俱進，才能永續經營，因此農民也可嘗試做一些改變，而目前據調查國姓草莓水傷約9成，等於2、3期收成歸零，預估會全部減產4成，將盡速通報相關單位前來勘災，盡速清除壞果避免疫病蔓延。