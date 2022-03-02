受惠歐美景氣復甦、基礎建設、航太和汽車需求帶動，台灣今年機械設備廠商對於相關人才需求量也增加，勞動力發展署中彰投分署台中訓練場協助職訓就業率高，學員「阿翰」非本科系，習得傳統機械加工技術，考取CNC銑床乙級證照，快速在機械相關產業就業。

「阿翰」大學畢業後，本來規畫要到日本進修語言課程，受疫情影響留在台灣，受從事機械業父親鼓勵報考機械職訓，經過5個多月訓練，獲得傳統機械加工技術，結訓前考取CNC銑床乙級證照，也為自己開創新的工作機會。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，中部地區是台灣精密機械的主要產業聚落，台中訓練場也以「精密機械相關職類」為訓練主軸，培育業界所需人才，成為中部精密機械人才培訓主要據點。

訓練課程有8成以上都是實作課程，由訓練師帶領學員，以一人一機的方式進行密集實作訓練，提升參訓學員的技術職能及實作能力，即使是非本科系學員也能從無到有習得專業技能，順利接軌職場。

林淑媛指出，積極開辦相關職前訓練課程，除了訓練費用由政府全額補助外，29歲以下青年參訓還可申請每月8000元青年職前訓練學習獎勵金。

中彰投分署依產業需求開辦豐富多元的自辦職前訓練，月月都有新班開課，歡迎失待業民眾多加運用，符合特定對象身份者也可申請職訓生活津貼，減輕參訓期間生活負擔。