白沙屯媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香的「糊火缸」文化，登錄為雲林文化資產保存。（吳登興提供／張朝欣雲林傳真）

苗栗白沙屯媽祖進香團每年到雲林縣北港朝天宮進香，並刈火帶回朝天宮萬年香火，香火依傳統須置於火缸內，為避免高溫導致火缸破裂，發展出「糊火缸」技術與文化，地方文史工作者為傳承這項全台僅存的技藝，向雲林縣政府提報文化資產保存，7日正式登錄雲林文化資產保存。

白沙屯媽祖進香團徒步到北港進香，單趟路程約180公里，來回約7至12天，刈火後為確保回程時火缸的香火一路不滅，每年都必須重新糊火缸，以免火缸破裂香火熄滅。由於白沙屯媽祖堅持保留這項傳統，不願意改用現代小火爐裝香火，因此糊火缸技術得以保存。

地方文史工作者吳登興表示，白沙屯媽祖進香團出發前，會派人將舊火缸送至朝天宮，由朝天宮人員洗掉去年的糊土，再用細土、紙棉、鹽巴調水重新糊土於火缸內外成為保護層。等到刈火前1小時，將線香、金紙、蠟燭與燒紅的木炭置入火缸內作為火種，刈火後便能確保香火不滅。

吳登興說，糊火缸技術是老一輩師傅所流傳下來的，至少有100多年歷史，由朝天宮工班人員一代傳承一代。目前僅由朝天宮為白沙屯媽祖進香團施作，糊火缸目的在於保護火缸的完整，使用的材料與技術中隱含著各種傳統知識與文化，有必要加以保存傳承。

另外，刈火時起火技術所使用的金紙、蠟燭、線香等宗教物件，除具宗教神聖化的意涵，也隱含著助燃、延長燃燒時間等科學知識，顯示先民在早年沒有電子爐、瓦斯爐的情況下，以智慧克服困難，讓香火長時間燃燒不滅，得以薪火相傳。