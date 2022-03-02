環保署今（3月2日）舉行環評大會審議通過三接外推案。中油總經理兼代董事長李順欽表示，感謝環評委員對於三接外推案提出許多建言，中油建設三接的同時也會保護大潭海岸及海域，落實護藻礁、減空污、穩供電三贏目標。

中油目前三接工程已施工三年，也同步持續進行生物監測，結果顯示柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、殼狀珊瑚藻等生物皆呈現穩定發展，代表三接外推能夠兼顧開發與保育的平衡。

中油指出，未來會再納入環評審查期間委員提出的寶貴建議，以科學的方式繼續精進推動保育工作。除了學者專家的科學調查與研究，為深化生態保育，也將結合在地的機關團體，建立對大潭海岸最適切的共管機制，持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，發揮保育藻礁及生態的實質功效，善盡開發者的生態責任。

此外，中油亦將拋磚引玉，規劃成立生態保育信託基金，鼓勵生態研究及深化生態保育教育。

中油強調，三接是能源轉型重要的基礎設施，也是讓台灣能夠短期大幅減碳減空污的重要工具；三接完工之後，北中南各有一座天然氣接收站，不但能兼顧供氣的區域平衡，就近提供天然氣給鄰近的燃氣電廠，彼此還可相互備援，是穩定供氣供電的關鍵。