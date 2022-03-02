去年因應珍愛藻礁公投，經濟部因此提出中油三接外推方案，即使去年底公投未過，外推方案仍須通過環差審查。今(2)日環保署的環評大會中，在開發單位承諾殼狀珊瑚藻的監測頻率冬春季每月至少一次、夏秋每季至少一次，以及柴山多杯孔珊瑚監測範圍修正下，本環差案今日通過。

今年2月9日中油第三天然氣接收站外推方案初審歷經長時間討論，尤其漂沙淤積問題難達共識，但在多數環委認為較原方案友善環境下環差初審通過，今日於環評大會審查。

開發單位中油公司表示，三接外推方案中工業港再外推455公尺，即離岸1.2公里，如此便可完全避開潮間帶藻礁，航道及迴船池也不浚挖，並取消原21公頃外海填區，也不會破壞海床下礁石，可達到「藻礁保護最大化，供電影響最小化」。

殼狀珊瑚藻的漂沙監測是本大會討論最多的地方，上次初審環評委員建議在生長的冬春季仍應維持每月一次的生態監測，但中油認為殼狀珊瑚藻在同季節不同月份的覆蓋率未有顯著差異，建議修正為一季一次。

環委張學文表示，改變殼狀珊瑚藻的漂沙監測頻率並不妥當，或許每月監測看不到什麼變化，但是中油目前引用的資料來自桃園市政府，中油應該要建立自己的資料庫，建議維持冬春季每月一次，夏秋季每季一次。

環保署長張子敬建議，開發單位可以在初期增加監測頻率，之後讓科學數據來告訴大家監測頻率調整的可行性。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政會中發言強調，開發單位應信守三接不浚挖、不造地、不破壞生態的公投承諾，若因海象問題導致船舶擱淺、人員死傷或生態破壞，施工階段應停工，待審查通過後才能復工。

本案在開發單位承諾殼狀珊瑚藻的漂沙監測冬春季每月一次，夏秋季每季一次，並將柴山多杯孔珊瑚監測調查範圍以本次周界再往外水平延伸5公尺，三接外推環差經修正通過大會審查，藻礁與中油三接長久以來的拉扯也正式告一段落。