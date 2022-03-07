俄羅斯對烏克蘭發起軍事攻擊已進入第11天，仍無和緩跡象。針對俄烏正在發生的危機，中國外長王毅表示，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力：第一，要勸和促談；第二，要防止出現大規模人道主義危機。王毅明確承諾，「中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。」中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

大陸十三屆全國人大五次會議將於今天（3月7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請中國國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。俄烏危機成為今天中國外長王毅記者會的熱門議題，前兩個提問的路透社、鳳凰衛視記者都聚焦於此。

路透社提問：俄軍在烏克蘭的行動已經擴展到非軍事設施，導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？中方為何尚未將此描述為入侵。您是否擔心中方因拒絕譴責俄羅斯會損害自身的國際地位？中方是否能作更多努力，包括通過利用和俄羅斯和普丁總統的夥伴關係幫助解決衝突？

王毅表示，烏克蘭局勢是國際社會當前最關心的問題，中方已經多次闡明我們的立場，「我們始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。」

王毅表示，中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅指出，當前，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。第一，要勸和促談。中方在這方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，習近平主席應約同普丁總統通話的時候，就提出中方願意看到俄烏雙方盡早和談。普丁總統也作出了積極回應。

王毅表示，俄烏雙方已經談了兩輪，中方希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。中方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。

王毅表示，第二，要防止出現大規模人道主義危機。中方願就此提出六點倡議：一是人道主義行動必須遵守中立、公正的原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏克蘭外國人安全，允許他們從烏克蘭安全離開，並為他們回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅表示，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。王毅宣佈，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

鳳凰衛視提問，當前世界面臨百年未有之大變局，進入動蕩變革期，烏克蘭局勢證明了這一點。國際社會對此憂心忡忡，擔憂世界再次面臨分裂和對抗的風險，形成新的冷戰。

王毅同意，當今世界確實很不太平，百年未有之大變局正在一幕幕向我們展開。王毅意有所指

的說：「個別大國為了維護其霸權地位，重拾冷戰思維，製造陣營對立，進一步加劇了動蕩與分裂，讓本來就問題纏身的世界雪上加霜。」

大家應該怎麼辦？王毅表示，中方堅定認為，正確的出路就是在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手推動構建人類命運共同體。正如習近平主席指出，「在全球性危機的驚濤駭浪裡，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。」

王毅表示，當務之急是維護和平。和平是一切發展的前提和基礎。大家要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄獨享安全、絕對安全的想法，堅持通過談判停止衝突，通過對話解決爭端，通過合作增進互信，共同建設持久和平的世界。

王毅說，第二是促進團結。世界因多樣而精彩，差異不應成為對抗的理由。我們要堅持真正的多邊主義，倡導全人類共同價值，反對霸權強權，反對集團政治，捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以《聯合國憲章》宗旨為基礎的國際關係基本準則，推動全球治理體系朝著更加公平合理的方向發展。

王毅表示，第三是堅持開放。經濟全球化是時代潮流，不以人的意志為轉移，也不能被地緣競爭所割斷。我們要反對各種形式的保護主義、孤立主義，堅定維護自由、公平、非歧視的多邊貿易體制，拆掉小院高牆，共建開放市場。

王毅表示，第四是加強合作。面對全球性挑戰，沒有國家可以置身事外，也沒有國家可以獨善其身。我們必須同舟共濟、共克時艱，在應對新冠疫情、恐怖主義、氣候變化、網絡安全等全球性問題上加強溝通協調，凝聚最大公約數，畫出最大同心圓。

王毅表示，面對動蕩變革的世界，中國始終代表著穩定性和正能量，始終站在歷史前進的正確方向上。我們將繼續胸懷天下、擔當盡責，堅定不移地高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量一道，合力謀發展，一起向未來。