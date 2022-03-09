中國新聞網9日報導，中國駐日本大使孔鉉佑近日在中國國際電視台(CGTN)《決策者》節目發表題為〈紀念邦交正常化50周年，開創中日關係新前景〉的署名文章，回顧總結中日邦交正常化帶來的歷史啟示，並就兩國關係未來發展全面闡述中方政策主張。希望日方在對中合作中不要被消極論調帶偏方向。

文章指出，當前中日關係形勢依然複雜嚴峻，新老問題交織凸顯，處在不進則退的關鍵路口。雙方要抓住邦交正常化50周年重要契機，維護好、鞏固好、發展好兩國關係。

首先要堅持相互尊重，妥處彼此差異。相互尊重是建立互信的前提基礎，也是國與國交往的基本禮儀。雙方要做到平等相待，互釋善意誠意，包容彼此政治體制、社會制度、價值觀等差異，尊重對方自主選擇的發展道路，恪守互不干涉內政等國際關係基本準則，反對以價值觀劃線、煽動意識形態對立。

二是堅持重信守諾，管控矛盾分歧。中日作為鄰國，難免存在一些問題和分歧，關鍵在於如何管控。中方始終堅決維護自身主權、安全、發展利益，同時願與日方一道，按照中日四個政治文件原則及有關共識，有效管控矛盾分歧，防止干擾兩國關係大局。日方應在歷史、台灣等重大原則問題上信守承諾，切實做到不逾矩、不越線，維護兩國關係政治基礎。

三是堅持合作共贏，做大共同利益。中國進入新發展階段，中國的高品質發展、高水準開放將為包括日本在內世界各國帶來更多機遇。中日兩國要高舉合作共贏旗幟，積極推進各領域務實合作，提升合作品質水準，為兩國關係注入正能量。中方希望日方在對中合作中展現更加自信、開放、包容姿態，不要被渲染中日競爭對抗、鼓吹對中遏制的消極論調帶偏方向。

四是堅持友好傳統，夯實民意根基。民間友好是中日關係的優良傳統和寶貴財富。雙方要廣泛開展人文交流和民間、地方交往，推動兩國民眾增進相互理解，深化民心相通。中日關係的未來在年輕一代，雙方要重點加強青少年交流，吸引更多年輕人關心中日關係，讓中日友好事業薪火相傳。

五是堅持多邊主義，履行國際責任。當前新冠疫情延宕不絕，全球性挑戰層出不窮，世界進入新一輪動盪變革期。中日兩國都應踐行真正的多邊主義，從國際社會整體利益出發，保持戰略自主，共同為維護地區以及世界的和平穩定、團結合作、發展繁榮發揮重要積極作用。