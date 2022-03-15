據中國外交部網站15日消息，中國國務委員兼外長王毅14日和印尼外長蕾特諾通電話。王毅強調，不應允許域外國家在東亞和亞太地區製造動蕩、緊張，不應允許把陣營對抗引入到本地區，更不應允許將中小國家作為大國對抗的工具。

雙方重點就烏克蘭局勢交換意見。蕾特諾表示，印尼堅持尊重別國主權和領土完整，呼籲盡快停止戰爭，鼓勵對話，使局勢降級，防止發生人道主義危機。印尼願就此與中方加強溝通協調。作為二十國集團主席國，印尼認為二十國集團建立的初衷是促進國際合作，應更關注宏觀經濟和發展事務。

王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的一貫立場，表示中方將按照習近平主席提出的「四個應該」，以自己的方式，為緩解局勢、推動和談、防止出現人道主義危機繼續發揮建設性作用。單邊制裁只會使局勢更加複雜、矛盾更加激化。溝通協商是東方國家的政治智慧和外交傳統，事實證明行之有效。中方願與印尼一道，為勸和促談繼續作出努力。

王毅強調，烏克蘭危機的背後是歐洲安全長期積累的矛盾不斷激化。要實現歐洲長治久安，需要歐盟、北約、俄羅斯開展平等對話，建立均衡、有效、可持續的安全框架。當前形勢下，大家更應珍惜東亞和亞太地區和平穩定局面。本地區多年形成的以東盟為中心的區域合作架構十分重要。中方堅定支持東盟中心地位，支持把以東盟為中心的區域合作架構進一步做強、做大。

「我們歡迎域外國家為地區和平穩定發揮積極作用」，王毅意有所指的說，「但不應允許在本地區製造動蕩、緊張，不應允許把陣營對抗引入到本地區，更不應允許將中小國家作為大國對抗的工具。」

王毅表示，二十國集團是國際經濟合作主要論壇，中方支持印尼發揮主席國領導作用，排除干擾，穩步推進二十國集團既定的對話與合作議程。

王毅表示，中國和印尼同為重要發展中大國、新興經濟體。雙方要在兩國元首引領下深化戰略互信和務實合作，為維護國際和地區和平穩定發揮積極作用。蕾特諾表示印尼高度重視發展對華關係，願同中方一道推動兩國關係再上新台階。