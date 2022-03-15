國家中山科學研究院姚姓工程師2020年因香港居民身分等理由遭解僱，姚提起訴訟確認僱傭關係存在，台灣高等法院維持一審判決，認定姚男同時為我國國民，且中科院如果基於國防安全考量可對他接觸的工作限制，姚男沒有不勝任情況，判決僱傭關係存在。可上訴。

姚男提告主張，他從2019年任職中科院擔任電子系統研究所工程師，月薪5萬8000元，但2020年9月9日中科院依勞動基準法規定，他為香港地區人士，對於所擔任之工作不能勝任為由資遣他，但他已喪失香港永久性居民身分，非香港地區人士。

姚男說，他任職期間平時考核結果均為良好，況且中科院錄用前他已告知有關其香港背景，他工作逾1年後才以此為理由解僱，違反誠信原則及禁反言原則，他提告請求確認僱傭關係存在，中科院至復職之日止按月給他薪水。

桃園地方法院一審及高院二審都認定，姚男在學識、品行、能力、身心狀況，並無不能勝任工作之情事，主觀上亦無能為而不為之情事，且他同時為我國國民，已持有我國國民身分證，已非港澳條例所稱之香港居民，中科院的資遣難謂有據，判決僱傭關係存在。