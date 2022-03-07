2020年時任空軍司令部上尉飛行官的郭姓男子，因從宿舍開車外出自撞路邊水泥台，經酒測被發現酒精濃度達每公升0.4毫克，軍方將郭男撤職停用3年，他不服提告，台北高等行政法院認為郭男的行為是否應最重懲處，軍方有裁量怠惰的違法，撤銷處分。可上訴。

郭男在2020年6月30日上午6點開車自撞，經台東憲兵隊偕同台東縣警察局交通隊到場處理發現郭男酒駕，空軍司令部召開懲罰評議會後作成撤職，停止任用3年的決議，核定撤職自2020年7月23日生效，郭男不服，提訴願被駁回後打行政官司。

台北高等行政法院認為，第七聯隊作成原處分援用規定有關「因酒後駕車而肇事」得加重懲罰的要件，但所謂「肇事」意涵不一；且撤職懲處裁量理由，沒有區分郭男所涉肇事情節，只是對營區景觀照明燈造成輕微財物損害等。

北高行政法院指出，依郭男陳述案發前一晚飲酒後有正常入睡，隔天早上駕車他以為自身遭酒精影響程度已降低，第七聯隊對肇事情節是否較輕，有別於風紀實施相關規定而作出不同懲處種類，未為合義務裁量，有裁量怠惰的違法，判決撤銷撤職處分。可上訴。