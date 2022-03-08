郭姓男子等8人在2010年擔任板橋市民代表時，向板橋市公所建議補助地方機關團體辦理活動、購置設備等經費權限，但卻陸續販賣補助款額度給予時任板橋市民代表會主席的曾煥嘉，曾也提供補助款2至3成的賄款。新北地院近期依收受賄絡罪，判處2年不等刑期，全案可上訴。

板橋市民代表需填寫「建設建議單」，交由板橋市民代表會函轉板橋市公所，提案建議補助板橋市機關團體辦理活動、購置設備，待板橋市公所函覆核准後，將由受建議補助機關團體辦理採購。

檢調查出，曾煥嘉2008年至2010年因自身補助款額度不敷使用，便透過行賄郭男等8名代表，以支付2至3成補助款額度的方式，購得補助款額度，2年來總計給付374萬多元賄款，郭男等8人事後也依曾男購買的補助款額度，填寫建設建議單給指定的機關團體。

由於曾煥嘉涉犯的不違背職務行賄罪2011年才正式施行，因此基於不溯及既往原則，並未構成犯罪。不過，郭男等8人全被檢方依收受賄絡罪起訴。

全案揭發後，郭男等8人全都坦承犯行，除了郭男未繳回犯罪所得，其餘7人皆已繳回。新北地院認為，郭男以外7人是因一時失慮才犯案，事後已表悔意，堪認生活已回歸常軌，因此判處2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑2年；郭男則被判處3年10月徒刑，褫奪公權3年；全案可上訴。