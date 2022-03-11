在今年大陸全國「兩會」上，全國人大代表、江西省人大財經委副主任委員孔發龍提出《關於進一步深化金融監管體制改革的建議》，提議實行金融監管單位的統一監管，將大陸銀保監會與大陸證監會職責併入中國人民銀行，由人行統一履行金融綜合監管職責，比照國家外匯局，調整架構改設如銀行、保險、證券等各國家局。

根據澎湃新闻引述孔發龍說，大陸現行「一行兩會」的監管體系還難以做到綜合監管，仍然存在監管職責不清晰、交叉監管和監管空白等問題，監管協調性不足，監管資源配置不平衡，難以滿足現代金融業發展需要。

具體建議上，孔發龍認為第一是實行統一監管。將銀保監會和證監會職責併入人行，由中國人民銀行履行金融綜合監管職責，不再保留銀保監會與證監會。

第二是優化監管體系。比照大陸國家外匯管理局的組織設置，成立由人行管理的銀行、保險、證券等國家局，建立統一監管、條塊結合、協調運轉的組織體系，確保金融監管無死角、無盲區，高效率、高效能。

第三是整合監管力量。將人行和銀保監會、證監會分支機搆人員進行系統整合，優化地方金融監管資源配置，推動監管力量向市縣下沉，實現全業態金融監管機構和人員全覆蓋，發揮監管合力、降低監管成本、提升監管水準。