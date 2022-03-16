3月14日是《反分裂國家法》實施17週年的日子。有大陸全國政協委員在兩會期間表示，將就制定「祖國統一法」提交提案。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（16日）在國台辦例行記者會中首度鬆口表示，將認真聽取和研究，同時表示大陸將「加強運用法治方式和法治力量打擊『台獨』分裂勢力，推進祖國統一進程。」

大陸全國兩會召開前夕，大陸全國政協常委張連起3日接受《環球時報》採訪時表示，以法律手段推動祖國統一，不管是和平統一還是非和平統一，制定「祖國統一法」的條件漸趨成熟。「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關係和平發展」。在今年的兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案。

朱鳳蓮首度鬆口表示，對於人大代表、政協委員有利於促進祖國統一的意見和建議，政府都會認真聽取和研究。長期以來，大陸團結兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，引領兩岸關係朝著統一方向不斷邁進。

朱鳳蓮表示，統一是歷史定論、大勢所趨、大義所在、民心所向。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

針對2005年3月大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議審議通過的《反分裂國家法》，朱鳳蓮指出，該法第一條開宗明義規定「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法」。

朱鳳蓮重申，《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。

朱鳳蓮強調，大陸將根據形勢發展變化，「加強運用法治方式和法治力量打擊『台獨』分裂勢力，推進祖國統一進程。」