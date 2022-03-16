中國證監會16日表示，將堅決貫徹國務院金融委專題會議精神，全力維護資本市場平穩運行；同時繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取儘快就中美審計監管合作達成協議；抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市。

證監會官網新聞稿顯示，發揮市場內生穩定機制作用，大力推動上市公司提高品質，鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額；完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制，加大對公募基金等各類機構投資者的培育，鼓勵長期投資、價值投資。

證監會強調，各方面穩增長政策持續發力，上市公司業績表現穩中向好，資本市場平穩運行具有堅實基礎，市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢。

新聞稿並指出，紮實推進全面實行股票發行註冊制改革，完善民營企業債券融資支持機制，促進創業投資發展。

同時，繼續支援實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力；並加強大陸與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。

大陸國務院副總理劉鶴16日主持最高層級別的國務院金融穩定發展委員專題會議，要求有關部門「切實承擔起自身職責」，積極推出對市場有利的政策，慎重推出收縮性政策。