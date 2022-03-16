美國監管機構日前將5檔中概股列入外國公司問責法案暫定清單，引發新一輪中美金融戰隱憂，港股暴跌至近十年新低。最新美國表示正繼續尋求與中國達成協議，以結束這場長達數年的中概股上市審計拉鋸戰。多檔中概股美東時間15日反彈，騰訊音樂美股收盤升14.74％；bilibili升11.20％；新東方升22.63％。

美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）表示仍然有興趣與中國當局保持關係，正在積極參與同中國政府的會面，以達成協議令PCAOB能夠有途徑接觸中國和香港的會計機構。

PCAOB表示，正在與中國監管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力於達成一份合作協議，以便其能夠檢查在美國註冊的中國、和部分從事中國業務的香港審計師事務所。

PCAOB說，願意與中國政府部門保持合作關係，採用目前其與數十家其他國家或地區之間類似的合作方式，開展對相關會計師事務所的檢查和調查。

據悉，PCAOB強調，即使與中國當局達成協議，委員會仍然需要確保其能夠靈活地選擇哪些文件，作為審計檢查的一部分，而對所有的審計公司的要求都將一視同仁。