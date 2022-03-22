美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）日前指控中國已將其在南海建設的數個島嶼中的至少3個進行完全軍事化，其中包括反艦和防空飛彈系統、雷射和干擾設備以及戰機。大陸外交部發言人汪文斌就此回應稱，這是在主權國家領土上部署必要的防禦措施，符合國際法，無可厚非。

美印太司令阿奎利諾表示，中國在南海島礁上似已完成建造飛彈庫、機棚、雷達系統等軍事設施，能將中國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外。圖為美濟礁1999年的照片。（圖／

大陸外交部記者會上有媒體提問稱，美軍印太司令部司令稱中國已經將南海的三個島礁完全軍事化。中方對此有何評論？

發言人汪文斌回應稱，中方在本國領土上部署必要的國土防禦設施，這是主權國家的當然權利，符合國際法，無可厚非。

汪文斌還批評說，美國近年來在南海周邊不斷強化軍事部署，派遣大規模軍艦軍機到南海滋事挑釁，中方要求美方停止在南海問題上挑撥離間，停止在南海耀武揚威，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

阿奎利諾是搭乘美國海軍一架P-8A海神式巡邏機，於飛近中國控制的南海南沙群島前哨附近時，接受同行的《美聯社》記者採訪時做出上述表示。他透露，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上似乎已完成建造飛彈庫、機棚、雷達系統等軍事設施，但北京是否會在其他地區建造此類軍事基礎設施，還有待觀察。另外在永暑礁附近，還可見超過40艘艦艇停泊。

阿奎利諾說，這些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外。中國具備駕駛戰機、轟炸機及飛彈系統的進攻能力，而任何飛越具爭議航道的軍用和民用飛機，都會進入中方部署於島上飛彈系統的射程範圍。

阿奎利諾認為，過去20年中國進行了從第二次世界大戰以來最大規模的擴軍，並且全方位提升軍事力量，這種軍武的累積「正在破壞該地區的穩定」。

他還表示，華府在南海爭議地區的主要目標是通過威懾來防止戰爭，並維護當地和平穩定，但是「如果威懾失敗，我的第2個任務是做好戰鬥和勝利的準備」。