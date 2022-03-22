示意圖／新華社

俄羅斯入侵烏克蘭改變地緣戰略格局，美國國防部官員指，美國主要目標還是對付北京，俄羅斯還不達到中國般全方位挑戰美國的級別，直至今日仍是這樣。

《華爾街日報》報導，美國民主、共和兩黨在上月24日俄軍入侵烏克蘭後，齊聲呼籲增加數百億美元國防支出，歐洲國家紛紛開始增加軍費強化國防，這情況在幾個月前還難以想像。然而，拜登政府正在這所謂歐洲生死時刻與繼續鎖定中國為頭號對手之間尋求平衡。

一名五角大廈高層官員指出，雖然美國會根據歐洲相關國家的需要做回應，但主要目標還是放在對付北京，「我想這（俄國侵烏）猶如歐洲的911事件，但我認為一面與歐洲盟邦強化防務、一面繼續專心對付中國，兩者非不可兼得...我們的評估裡，中國仍是今後唯一能系統性地挑戰美國的國家」。

該官員解釋，這意味北京可在外交、科技、經濟、軍事及地緣政治上全方位挑戰美國，「俄羅斯還不到這個級別，一年前乃至今日都不是」。

2018年起，美國國防部的戰略已把中、俄定義為首要關切對象，北韓、伊朗、暴力極端主義為次要威脅。但該報導稱，這種兩主三副的「2＋3」作法，會被一主三副的「1＋4」取代，即單獨把中國列為頭號對手，將俄國降級。將俄國降級。由於聚焦俄烏衝突，原訂年初發布的新版國防戰略遭到暫緩。