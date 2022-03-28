俄烏戰事到目前為止，好像美國人的劇本，還沒到落幕的時候。參加歐洲的北約、歐盟、G7等會議後的美國總統拜登，還前往波蘭華沙與波蘭總理莫拉維茨基會談、拜訪難民收容所。並出席由美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁與烏克蘭外長及防長在華沙舉行兩國間首次的「二加二」會談。國務院發言人普萊斯表示，美國對烏克蘭主權與領土完整的支持「堅定不移」，烏克蘭也表示，已獲得美方進一步的安全承諾。

日前，駐美代表蕭美琴投書《華盛頓郵報》指出「台灣在任何時候都不曾是中國的一部分，是鋼鐵般的事實」，陸委會主委邱太三拋出「兩岸應互相承認主權」。這兩位女士先生，可能是配合蔡英文的「認同作戰」，想趁美國及盟國加溫俄烏之戰，能不能混水摸魚。讓美國人加碼對台灣堅若磐石的承諾。套句政治術語，民進黨繼續切台獨香腸，就是要切到台灣人的手指流血為止。

眾所周知，中華民國代表的中國政府，經過1937年的「七七事變」展開抗戰的序幕，一直到1945年8月15日，日本宣布向波茨坦公告的各國無條件投降。中國戰區則在南京市接受日本陸軍中國派遣軍總司令岡村寧次簽署受降。台灣地區者在10月25日，由陳儀將軍代表中國政府接受日本的台灣總督安藤利吉將軍在台北市中山堂簽署受降文書。這兩個地區日本的受降對象都是中華民國政府。

同日，隸屬於行政院的台灣行政長官公署正式運作。台灣正式回歸中國，這個中國是中華民國政府所領導的。因此蕭美琴所謂「台灣都不曾是中國的一部分，是鋼鐵般的事實」，簡直是不知所云，毫無歷史常識。台灣從鄭成功開台後，就是中國的一部分，明鄭在滿清出兵投降後，經過中國朝廷滿清政府兩百多年的統治，在中日甲午戰爭，中國不幸戰敗，台灣被代表中國的滿清政府割讓給日本。經過50年的日本殖民統治，日本戰敗，台灣終於回歸到代表中國的中華民國政府，等同香港在1997年回歸中國的道理是一樣的，只是代表中國的已經是中華人民共和國政府。

民國35年11月15日台灣選出18名制憲國民大會代表前往南京出席制憲國民大會。同年12月25日中華民國完成憲法三讀通過，中華民國第一屆國民大會代表選舉，於民國36年11月21日至23日，在全國同時舉行。應選出3045人，實際選出2961人。台灣省則選出19名代表，包括連震東、楊金虎、王民寧、吳三連與余登發等名人。民國37年3月28日報到代表1694人，已超過半數，宣布3月29日舉行大會。並分別於4月19日、23日選出蔣中正及李宗仁為總統及副總統。

我們之所以說明這段歷史，只是要告訴這群民進黨人，台灣不但是中國的一部分，台灣人也參加了中華民國憲法的制憲以及第一屆總統副總統的選舉。其後，因為國共內戰，中華民國政府從南京遷移至台北。從此，歷屆總統選舉都在台灣依憲法選舉產生。台灣如果不是中國的一部分，現在我們的政府和人民究竟是誰和誰？民進黨人怎麼可以這樣對待給我們庇蔭的中華民國政府呢？

台灣的法官、檢調單位的信任度為何老是在後段班？從擔任過法務部長的邱太三所說「兩岸互相承認主權」這件事，就知道這些人明知有法，卻不按法出牌。自己身居重要的兩岸決策位置，卻像個不負言責的立法委員。這不僅藐視自己大陸委員會主委的位置和高度，也將自己處事為人之道和學識涵養的背景，成為了過眼煙雲，殊為可嘆。

如果站在歷史過程的經驗和高度，更前瞻來論斷，或許可以說「兩岸共享主權」，「兩岸是共同主權下的分治政府」，這些話語，中共當局或許聽來不舒服，但卻是合乎現狀和邏輯的。換句話說，在非關兩岸分裂意涵的中國，兩岸都可以自食其力，各取所需。中國之下的任何事物包括政治、文化、經濟、國際關係等都可以各自表述，因此，現在是「一國兩府」，「一國兩治」，這個「國」是兩岸共同的中國，中國不能由兩岸的任一邊獨享獨用。

為了達此目的，民進黨當局不要再搞煩死人的台獨分裂意圖，只是浪費時間而已。分裂中國的意圖，只會把台灣變成烏克蘭，全島陷入戰火，而且是無處可退。只會讓美國人獲得極大的國家利益，讓兩岸繼續陷入內戰。事實上，現在美國人已經在開始供薪帶柴給台灣人，台灣人還要花錢買，然後，台灣人還要多找火伕、捆工、司機等，亦即準備延長一年青年人的兵役時間。全世界有這樣笨的人嗎？

中國大陸從來不想要攻打台灣，中共當局也不需要用武力來解決兩岸的問題。只有美國人一直喊台灣就要成為大陸侵犯目標，台灣海峽現在很危險喔！問題是，美國老是要在台灣西南的三百多公里的南海海域上，軍艦和飛機進出中共轄下的南海島嶼附近，三不五時派軍艦從台灣海峽通過。中共若有飛機和船艦應變，也是理所當然，和我們台灣有什麼關係？

沒有一個地方像台灣，自己大量買美國武器，又搞七搞八的動員，台灣人面對的是美國人說的、日本人說的、還有台灣統獨兩派人穿鑿附會說的，「北京當局再五年、再10年就要解決台灣，就要攻打台灣。」老實說，民進黨不要搞「台獨香腸」和扮演cosplay的「台獨角色」，中共當局才懶得理你台灣是誰在執政？民進黨人唯一圖謀就是藉任何機會，搞「抗中保台」的遊戲，創造民粹，鞏固政治利益，坐穩總統府和立法院，擺定其他院會部門，獨家享盡國家資源。至於真台獨假台獨這齣戲，只要能賣座，有什麼不能繼續演出的道理呢？台灣是烏克蘭、不是烏克蘭？也只是「民進黨製騙株式會社」的台詞而已。

（作者為中華戰略學會研究員）

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