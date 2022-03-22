美國證券交易委員會（SEC）要求中國在美上市的企業，必須提供審計記錄給美方檢查，否則將面臨下市危機。據路透22日引述消息報導，中國監管機構已要求部分在美上市的中國公司做好披露更多審計資訊的準備，包括阿里巴巴、百度和京東，以確保他們能繼續在紐約上市。

路透引述多位匿名消息稱，中國監管機構正在考慮一項提議，對於一些不收集敏感數據的中國公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。對此，中國證監會本月早些時候已召集互聯網巨頭進行討論，包括搜尋引擎龍頭百度和電商巨頭京東。

報導指出，這些公司被要求準備2021財年的審計文件，已被美國監管機構提出更多的披露要求。消息人士稱，如果這些公司在整個過程中「對任何事情不確定」，最好先徵求中國監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。

路透認為，從中國監管當局這些行為來看，北京願意做出一些讓步，以解決中美之間長期以來在審計問題上的僵局。美國當局正在採取行動，如果中國企業連續三年無法提供審計，將面臨下市危機。