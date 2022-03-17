大陸企業境外發行GDR（全球存托憑證）上市傳來「好聲音」。3月16日晚間，國軒高科和樂普醫療分別發佈公告，擬籌畫境外發行GDR並在瑞士證券交易所上市。稍早15日晚間，三一重工公告也公告發行GDR計畫並擬在瑞士證交所上市。

而三一重工也是滬倫通規則修訂後，首家擬境外發行GDR並上市的企業。連續兩日有3家上市公司先後發佈擬發行GDR計畫，被業界認為是中歐資本市場互聯互通取得的重大突破。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新說，通過境外發行GDR提高大陸與歐洲資本市場互聯互通，表明大陸資本市場雙向開放的信心和決心，可預見境外發行GDR將成為中歐資本市場互聯互通的重要載體和方式。

根據《證券日報》報導，今年2月11日，大陸證監會發佈修訂後的《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，其中包含拓展適用範圍，境外拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，滬倫通規則修訂後，適用範圍雙向拓寬，大陸企業赴境外發行GDR的範圍，從英國擴展到德國與瑞士等歐洲主要交易所，減少單一上市地的風險與不確定性，並拓展優質大陸企業赴海外上市交易的足跡。