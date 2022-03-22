國泰金(2882)旗下國泰世華銀行推展「財管2.0」業務，今年1月領先台灣本國金融同業，推出首檔由海外分行發行的境外外幣結構型商品。國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇指出，這項接軌國際金融市場的創新理財商品，能夠同時滿足資金短期停泊避險、收息與資產穩健增長的三大需求，因此高資產客戶認購相當踴躍。

金管會推出「財富管理新方案」(財管2.0)後，放寬總資產逾1億元高資產客戶可投資的金融商品，並進一步開放本國銀行海外分支機構得發行境外結構型商品等八大項目，使國際化資產配置布局策略上更具彈性。

國泰世華銀行今年首開先例，成為本國銀行中第一家，由海外分行發行連結美金和日幣匯率走勢結構型商品的業者。國泰世華銀行表示，在金融市場普遍預期美國聯準會將加速緊縮貨幣政策的氛圍下，相較於G7貨幣，美元應會維持強勁走勢，使美元計價的投資標的重拾熱度，且參考過去貨幣政策緊縮前，金融市場極易出現劇烈波動，再加上全球供應鏈瓶頸、地緣政治緊張等議題短期難以緩解，短線宜採較保守的資產配置，且美元計價金融商品的選擇性相對更多元，包含新興市場，相關優質公司債，以及金融機構發行永續債等，搭配高票息的結構型商品，以期建構一個風險與報酬相對平衡的投資組合。

為協助高淨值資產客戶精準控局，國泰世華銀行在2013年即成立私人銀行部門，打造專屬產品、引入國際級平台，並擴大顧問諮詢團隊規模，近年來更屢獲國際大獎肯定。國際媒體《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)近日公布「2021最佳私人銀行大獎」最新獲獎名單，國泰世華銀行連續三年獲選為「台灣最佳私人銀行」。《亞洲私人銀行家》每年皆會針對競爭優勢、經營策略、資產品質、資產規模、獲利能力、人才培養等面向，進行亞洲銀行排名評選，結果相當受到投資者、基金管理業者和各國媒體的關注，亦是高資產客戶評選地區銀行實力的依據之一。