Adobe 於近期推出了Adobe Journey Optimizer全新行動功能，此一創新功能由Adobe Experience Platform所支援，協助品牌應用即時的客戶洞察，跨通路為其提供無縫、量身打造的互動，帶來令人印象深刻的體驗。本行動功能現已可於應用程式中使用，讓品牌隨時隨地都能創造互動、吸引客戶。

本次全新的重要行動功能為大規模推動個人化客戶體驗而設計，包括：

訊息設計：透過 Journey Optimizer，品牌僅藉由一個直觀的介面，即可設計和傳送個人化的電子郵件、推送通知、應用程式和文字訊息。此外，現也提供文字及應用程式訊息的拖放用戶介面，用戶無需開發人員的協助，亦無須轉換不同各應用程式，即可輕鬆編輯訊息內容。

個人化應用程式體驗：品牌可根據客戶資料屬性、裝置地點和應用程式使用記錄等數據，建立基於情境感知的個人化應用程式訊息。開箱即使用的範本讓品牌更便於設計引人入勝的品牌專屬體驗。

統一的即時客戶資料：Journey Optimizer 可收集和分析多種數種來源的客戶資料，在精簡的工作流程中將其轉換為可操作的業務洞察。諸如定位地點、過去購買記錄等客戶資料皆可即時更新並統整，協助行動市場行銷人員決定接下來與客戶溝通的最佳媒介，讓客戶能隨時獲得最新消息，維持互動與忠誠度。

個人化的一次性互動、活動溝通或兩者兼具：不論是更新航班動態的個人化文字訊息，或預定活動的推播通知，Journey Optimizer 均可協助判定發送給客戶的最佳訊息為何——甚至包括因未解決的客服問題而暫停發送活動訊息。

環境感測觸發器：Journey Optimizer 可主動瞭解用戶進入娛樂場所或商店等情況，品牌可藉此利用行動訊息來增強客戶體驗。例如，客戶使用觀賽相關的手機應用程式進入籃球賽場內時，場館可通知球迷最近的食物飲料攤販和洗手間的位置。

輕鬆存取品牌授權的內容與資產：行銷人員及客服團隊可透過輕巧、基於雲端的數位資產管理平台（DAM）Adobe Experience Manager Assets Essentials 在 Journey Optimizer 中存取品牌授權的資產。數位資產管理平台儲存了豐富的圖像及影片等媒體素材，可依照手機大小輕鬆調整至適合的尺寸，確保客戶能以最佳方式查看行銷訊息。

有助於提升資料可信度的開發人員工具：Journey Optimizer 中的開發人員工具可檢查及驗證客戶端網頁、手機活動、低階軟體開發套件（SDK）工作紀錄以及匯出數據等資料，以便開發人員驗證整合的數據並進行偵錯，確保所提供的行動體驗品質。此外，Journey Optimizer也可以模擬真實使用場景和客戶資料，如客戶端的配置和適地性（location-based）活動，以更好地保障行銷活動的品質。

讓行動商務及行銷溝通對話更便利：不論是文字訊息、推播通知或應用程式訊息，客戶可以使用行動裝置以各種方式與品牌建立連結。Adobe Exchange Premier Partner 開箱即用的連接器 Sinch 讓品牌可在 Journey Optimizer 內建立原生的 SMS 訊息，無需離開應用程式也可以創作個人化文字訊息。