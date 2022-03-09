當時陳還強調偷拍事件父母完全不知，是他趁父母不再一時起念而為，強調對不起任何信任他們的人，是他個人所為，請大家不要攻擊民宿。(本報資料照片)

40歲的陳韋倫在Cosplay界小有名氣，平時在家裡農莊民宿擔任房務，2020年7月18日上午10點竟然將針孔攝影機放在戶外單人女廁內的黑色除臭盒內偷拍。(本報資料照片)

2020年南投縣埔里鎮松景農莊少東陳韋倫，在自家民宿裝設針孔攝影機，偷拍Cosplay女性更衣，如廁畫面，被遊客發現報警後，陸續共有12名女子提告，當時陳韋倫聲淚俱下公開道歉，其中9名受害女子撤告，但仍有3人提告，近日南投地院判決出爐，以無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月。

根據判決書指出，40歲的陳韋倫在Cosplay界小有名氣，平時在家裡農莊民宿擔任房務，2020年7月18日上午10點竟然將針孔攝影機放在戶外單人女廁內的黑色除臭盒內，還用報紙、木炭覆蓋掩人耳目，偷拍女性更衣與如廁畫面，因當時攝影機出現閃光，當場被受害女子發現，憤而報警。

檢警深入後，陸續有12名受害女子提告，陳韋倫在東窗事發後，在父親的陪同下現身道歉，聲淚俱下表達對受害女子的歉意，強調偷拍事件父母完全不知，是他趁父母不再一時起念而為，強調對不起任何信任他們的人，是他個人所為，請大家不要攻擊民宿。

法官審酌，陳韋倫為滿足個人慾望，以針孔攝影機竊錄告訴人3人非公開活動及身體為，以致身心遭受恐懼，內心留下難以抹滅陰影，考量陳韋倫犯後坦承犯行，迄今未能與告訴人成立和解或調解，以無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。