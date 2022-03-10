不少人對於科技業存有許多幻想，認為工程師因為具備專業技能是屬於社會高薪人士，不過有網友貼出台北市某家公司開出的助理工程師職缺薪資待遇，月薪是2萬8000元以上，引發網友討論驚呼「單位是美金嗎」。

日前有網友在臉書粉專「純靠北工程師」貼出一張網路截圖照片並寫道「我誤會了什麼？」從畫面可見台北市某家公司想要徵「助理Linux軟／韌體工程師」，並且註明「月薪28,000元以上」。而該職缺要求至少大學的學歷，工作內容包含作業系統的開發、維護、修改、優化等。

網友紛紛在底下留言「美金月薪的話差不多」、「原來是薪資底層」、「所以別誤會工程師破百萬是基本的」、「居然還是在台北」、「不意外啊，台北很多專業工作都很低薪」、「這就是台灣，笑死人， 在麥當勞算時薪打工的我都不止28k」。

工程師是時下熱門的職業，但背後也有許多不為人知的辛酸。先前有網友曝光在台積電擔任設備工程師的內幕，儘管工作3年後年薪200萬是基本盤，但每日工時平均12小時是基本，一個月面對3種作息的輪班，等於被迫犧牲生活品質與家人相處時間，需要把精力百分百奉獻給公司。