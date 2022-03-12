（18：30更新，補充內文）110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組第2場4強賽，本季尋求隊史第2次3連冠的淡水商工，首節打完取得12分領先，不過對手陽明高中不輕言放棄，第2節追近分數，並在第3節靠著一波9比0攻勢累積8分領先，不過第4節一開始淡商連得7分要回優勢，最終淡商77比68擊退陽明，連3年打進冠軍賽。

賽後淡商教練陳美莉表示，很開心球隊獲勝、再度進軍冠軍賽，賽前就知道是場硬仗，鼓勵球員盡情去打，第2、3節節奏被對方帶走，第4節提醒球員這才是淡商該有的節奏，對於3連霸最後一戰，同樣是全力以赴，她相信球員也很渴望，而來到4強各隊都很優秀，誰能勝出就看臨場表現。

淡商蕭豫玟以24分、17籃板、3阻攻獲得單場MVP，表示本季最後一場賽事重點在於「團結和防守」，這兩點做好獲勝機會就高，至於冠軍賽MVP，她坦言也有小小想了一下，但重點還是團隊勝利，她也認為學姐韓汛有機會爭取。

高三的韓汛高中生涯最後一戰就是攸關3連霸與否的戰役，她表示：「就是平常心面對，越想贏反而壓力越大，就是放開來打，面臨任何考驗都不要放棄。」

陽明高中江子柔左手掌骨裂未能與賽，球隊重點在張聿嵐身上，她貢獻14分、10籃板，認為在隊友攻勢起來時自己沒能接應，有些求鬆懈掉，因此錯過延續領先氣勢，必須承擔這樣的後果。

淡水商工蕭豫玟得分、籃板「雙十」，助隊再闖HBL女子組冠軍賽。（陳怡誠攝）

陽明高中張聿嵐奮力一戰，可惜未能助隊晉級HBL女子組冠軍賽。（陳怡誠攝）