南山擊敗能仁，晉級110學年HBL男子組冠軍賽。（陳怡誠攝）

（20:30更新，補充內文）110學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組第2場4強賽，南山高中第1節就打出38比14攻勢，並帶著22分領先進入第4節，一路苦追的能仁未能縮小差距，終場南山92比62獲勝，連續兩年晉級冠軍賽，13日晚間6點將和光復高中爭奪本季HBL王座。

南山高中宋昕澔攻下23分、9籃板，獲選為本戰MVP，他說：「謝謝教練、隊友信任我，讓我在場上發揮，連續兩年打進冠軍賽是大家努力的成果，而我們上次複賽輸給光復，這次對決一定要討回來。」

葉惟捷贊助南山全隊次高22分，同樣感謝隊友，大家一起從防守做起，並讓他有空擋出手，拿下勝利是團結的力量。

南山教頭許時清補充，複賽在無關晉級的最後一場賽事不敵光復高中，吞下本季首敗，當時就一直為了4強總決賽可能再度交手一直準備，也看了看了光復78比63擊敗上季冠軍泰山高中這場比賽，知道光復除了陳將双、張俊生等人，還有高一的謝銘駿其他球員必須提防，「可能前一天的優點在下一場比賽就變成缺點，大家都會調整，就看誰準備、溝通上可以讓球員進入較好的狀態。」

能仁家商首節就陷入苦戰，教練李正豪與高二前鋒林子皓均指出，球隊開賽防守不夠專注，被對方拉開差距後信心不足，後面打得荒腔走板，無法挽回頹勢。